Agguato nel Napoletano, spari contro un uomo in piazza: era insieme a suo figlio

Si indaga sull’agguato avvenuto all’alba di ieri ad Acerra, nel Napoletano, causando il ferimento di un uomo che in quel momento pare si trovasse in compagnia del figlio.

Agguato ad Acerra, spari contro un uomo: cosa è successo

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la violenza si sarebbe consumata in piazza San Pietro. La vittima, un 72enne pregiudicato, pare fosse intenta ad acquistare un pacchetto di sigarette da un distributore automatico, in compagnia di suo figlio, un 40enne.

In quel momento sarebbero giunte sul posto due persone a bordo di uno scooter. Il passeggero sarebbe sceso dal veicolo per avvicinarsi al 72enne e puntare l’arma contro di lui. In particolare, avrebbe esploso un colpo alle gambe l’uomo, poi trasferito d’urgenza presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra.

L’uomo sarebbe stato gambizzato ma per fortuna, stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. L’unico proiettile esploso si sarebbe conficcato nella coscia, non provocando lesioni mortali. Sarebbe stato giudicato guaribile nel giro di quindici giorni.

Quanto all’aggressore al momento non si hanno notizie. Intanto le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire all’identità delle due persone a bordo dello scooter. Al momento l’ipotesi principale è quella di un’azione a scopo intimidatorio.