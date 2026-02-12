Tragedia nel Napoletano, esce di casa e rimane schiacciato da un albero: è morto

Tragedia a Quarto, nel Napoletano, dove un uomo è stato ritrovato morto, all’interno di un terreno agricolo: stando a quanto emerso sarebbe stato schiacciato da un albero.

Quarto, uomo schiacciato da un albero: è morto

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, fornita da Il Mattino, Gennaro, un pensionato di 84 anni, sarebbe uscito di casa per dirigersi verso il terreno e procurarsi della legna da portare a casa. Da quel momento in poi, tuttavia, non avrebbe fatto più rientro a casa, facendo scattare l’allarme da parte dei familiari che avrebbero tentato di mettersi in contatto telefonicamente con lui.

In serata il corpo privo di vita dell’uomo è stato ritrovato proprio ai piedi di un albero e della sua motosega. Sarebbe stato schiacciato dall’arbusto proprio mentre tentava tagliare la legna, perdendo la vita sul colpo.

Sul posto sarebbero giunti anche i sanitari del 118 che non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per schiacciamento. La salma è stata sequestrata per dare il via all’esame autoptico che chiarirà con certezza le cause della morte. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della tenenza di Quarto per far luce sulla vicenda.