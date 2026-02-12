Innamorarsi fa bene alla salute, il Primario del Pascale: “L’amore protegge il cuore”

L’amore non è solo una questione di sentimenti, ma può diventare anche una questione di salute.

L’amore riduce il rischio cardiovascolare: le parole di Mauera

“Le relazioni stabili funzionano come un vero fattore di prevenzione cardiovascolare. Chi si sente sostenuto emotivamente risponde meglio alle cure, si prende più cura di sé e affronta la malattia con maggiori risorse interiori” — spiega Nicola Maurea, direttore della Struttura di Cardiologia dell’Istituto dei tumori di Napoli.

Studi scientifici mostrano infatti che relazioni affettive solide e legami emotivamente significativi sono associati a una riduzione del rischio cardiovascolare. I benefici si riflettono su diversi parametri: diminuiscono i livelli di cortisolo , l’ormone dello stress, e migliora la variabilità della frequenza cardiaca, indicatore del benessere del sistema nervoso e del cuore, e aumentano comportamenti protettivi come l’aderenza alle terapie e uno stile di vita più equilibrato.

Il batticuore non è solo una sensazione: le basi biologiche

Anche la sensazione del batticuore ha basi biologiche reali. L’innamoramento attiva un complesso dialogo tra cervello, sistema nervoso autonomo e apparato cardiovascolare. Aumentano adrenalina, dopamina e ossitocina; salgono frequenza cardiaca e pressione; cambia la percezione del tempo e del corpo. Nella maggior parte dei casi questi effetti sono transitori e innocui, ma non sempre vanno ignorati.

“Soprattutto nelle persone fisicamente fragili — avverte Maurea — l’attivazione emotiva può favorire palpitazioni, tachicardie o senso di affanno, specie in presenza di anemia, disidratazione o disturbi d’ansia. Non parliamo quasi mai di eventi pericolosi, ma di sintomi che meritano attenzione clinica». Il rischio cresce quando l’emozione si trasforma in stress persistente, insonnia o paura dell’abbandono, condizioni che possono aggravare la stanchezza e i disturbi cardiaci”.

L’innamoramento quindi fa bene al cuore, alla salute e all’umore, ma non bisogna sottovalutare capogiri o affanno che vanno segnalati al medico per distinguere tra reazioni emotive e possibili problemi cardiaci.