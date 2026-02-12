Malore a scuola, Eva si sente male e muore a 14 anni: dolore a Napoli per l’ultimo saluto

Si sono tenuti questa mattina a Calata Capodichino i funerali della piccola Eva, la ragazza morta a soli 14 anni dopo aver accusato un malore a scuola. Attimi di grande dolore e commozione per l’intera comunità napoletana.

Malore a scuola, tragedia a Capodichino: Eva è morta a 14 anni

Il decesso è avvenuto a fine gennaio, quando la giovane si sarebbe sentita male all’interno dell’istituto che frequentava, sotto gli occhi increduli di insegnanti e compagni di classe. A nulla sarebbe servito l’intervento immediato dei sanitari del 118 che non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.

La 14enne sarebbe stata stroncata da un arresto cardiaco. A seguito del decesso è stato effettuato l’esame autoptico per risalire alle cause della scomparsa. I funerali si sono tenuti questa mattina presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Calata Capodichino.

Eva era figlia del dirigente e tecnico della Enterprise Sport&Service. Di qui il cordoglio della FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera): “Alla famiglia Bruno giunge il sincero e commosso cordoglio della FIDAL Campania, che si unisce al dolore in questo momento di profonda sofferenza. Il presidente Bruno Fabozzi, a nome dell’intero Comitato Regionale, esprime vicinanza e partecipazione al lutto, stringendosi con affetto a Fabio Luca Bruno e ai suoi cari”.

“Certe notizie non vorresti mai scriverle, leggerle, doverle pubblicare. Tutti noi siamo colpiti nel profondo del cuore dalla perdita di Eva, giovanissima figlia di Fabio Luca Bruno, colonna portante di Enterprise. In queste dolorosissime ore siamo accanto a Fabio, spalla a spalla come ci ha insegnato lui sul campo” – è l’annuncio della ASD Enterprise Sport & Service.

Tanti gli amici e i compagni di scuola che hanno voluto ricordare la giovane, tappezzando di dediche e cuori le mura dell’istituto Duca di Buonvicino e non solo. “Ricordando Eva. Ci stringiamo al dolore della famiglia Bruno e di tutta la comunità scolastica del Duca di Buonvicino” – si legge nella nota diffusa dall’Istituto Comprensivo Statale Nicolini Di Giacomo.