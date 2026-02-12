Topo morto in pentola a scuola: la scoperta prima di servire il pranzo ai bimbi nel Napoletano

Sono scattati i controlli a seguito del ritrovamento di un topo morto all’interno di una pentola in una scuola di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, mentre era in preparazione il pasto da servire agli alunni dell’istituto.

Topo morto nella pentola a scuola a San Paolo Belsito (Napoli)

Sarebbe stata una operatrice della società che si occupa della refezione scolastica ad avvertire i colleghi e la preside dell’istituto. Mentre svolgeva il suo lavoro, infatti, poco prima di servire il pranzo agli studenti della scuola primaria, avrebbe notato la presenza di un tipo morto nella pentola, probabilmente insieme al cibo destinato ai bambini.

La dirigente scolastica dell’istituto avrebbe subito avvertito i carabinieri per avviare le indagini del caso. Per fortuna, nessuno degli alunni ha consumato gli alimenti provenienti da quella sospetta somministrazione. Sul posto sono intervenuti anche il servizio Asl di Marigliano e i Nas di Napoli. Il topo, già morto, è stato sequestrato per poter avviare i controlli.

Una vicenda che ha indignato il personale scolastico e in particolari i familiari dei bambini che chiedono maggiori garanzie e sicurezze sul cibo offerto agli studenti. Saranno le forze dell’ordine a chiarire la dinamica della vicenda e prendere opportuni provvedimenti.