ALLERTA METEO in Campania: San Valentino tra pioggia e temporali

La Protezione Civile regionale ha diramato un doppio avviso di allerta meteo valido dalle 6 di sabato 14 febbraio per 24 ore. Nella Piana Campana, ricompresa nella provincia di Caserta, scatta l’allerta arancione, mentre nell’area dell’Alto Volturno e del Matese l’allerta è di colore giallo.

Per le zone interessate dall’allerta arancione sono previsti temporali diffusi e intensi, che potrebbero provocare fenomeni di dissesto idrogeologico diffuso. Si segnalano possibili instabilità di versante anche profonda, frane, colate rapide di fango o detriti, oltre a rischi idraulici localizzati con allagamenti, tracimazioni e inondazioni.

Nelle zone del Matese e dell’Alto Volturno, interessate dall’allerta gialla, le precipitazioni potrebbero essere più locali ma comunque intense, con possibili effetti sul territorio quali allagamenti, scorrimento delle acque sulle strade, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta massi e frane, anche a causa della saturazione dei suoli.

San Valentino, dunque, sarà caratterizzato da temporali e raffiche di vento, con la raccomandazione di prestare massima attenzione agli aggiornamenti e seguire le indicazioni delle autorità competenti.