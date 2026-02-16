Si sente male con la febbre alta, lacrime per Emanuele: è morto a 33 anni

Tragedia a Salve, in Salento, dove un uomo di 33 anni, Emanuele Grecuccio, è morto in circostanze ancora da chiarire: affetto da una febbre molto alta, si sarebbe recato al pronto soccorso a seguito di un malore, perdendo la vita poco dopo il ricovero.

Salve, febbre alta e ricovero: Emanuele è morto a 33 anni

Stando a quanto emerso, il giovane sarebbe giunto al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce lo scorso sabato. Le sue condizioni sarebbero apparse fin da subito gravi e a nulla sarebbero serviti i tentativi dei medici: Emanuele si è spento a poche ore dal suo ingresso al nosocomio.

Le cause del decesso non sono state ancora chiarite ma secondo una prima ipotesi potrebbe essersi trattato di una possibile infezione virale, che spiegherebbe anche la persistenza della febbre alta. Tuttavia sono ancora in corso gli accertamenti medico-legali che chiaranno con esattezza la dinamica dell’accaduto.

L’amministrazione comunale di Salve, a causa della tragedia, ha deciso di annullare la sfilata di Carnevale in programma in segno di lutto e vicinanza alla famiglia della vittima. L’intera comunità ha appreso la notizia con sconforto e dolore.

“Questo è un post che non avrei mai voluto scrivere. Solo qualche giorno fa mi raccontavi del tuo ritorno in Italia, dell’impegno che metti per costruire qualcosa di bello, dell’amore forte e della gratitudine che provi per tua madre Luciana. Ancora adesso, non riesco a scrivere al passato. Ti ricorderò sempre, per la tua dolcezza, la tua educazione. Sei una persona che non si può dimenticare Emanuele. Il Barlento oggi lavora senza musica in segno di rispetto verso la tua famiglia e tutti noi perché ci mancherai tantissimo” – si legge nel post di un’amica.