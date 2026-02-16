Picchiata dal compagno, fugge piena di lividi con il figlio di 5 anni. Lui: “Solo due schiaffi”

Ancora un caso di violenza nel Napoletano, stavolta a Villaricca, dove un uomo è stato arrestato per aver picchiato e maltrattato più volte la sua compagna.

“Solo due schiaffi”, violenza a Villaricca: arrestato un uomo

L’uomo, di 31 anni, è stato raggiunto dai carabinieri della stazione di Villaricca, intervenuti per chiudere il cerchio sull’ennesima storia di violenza di genere. A loro il 31enne avrebbe detto, minimizzando quanto accaduto: “Le ho dato solo due schiaffi”.

Sarebbe stata la compagna, una 28enne, a rivolgersi ai carabinieri, recandosi personalmente presso la caserma di Villaricca con un bambino di 5 anni, uno dei due figli della coppia. Avrebbe raccontato ai carabinieri di essere fuggita da casa, dopo essere stata ancora una volta picchiata dal compagno.

Sul corpo, anche nelle parti non coperte dai vestiti, presentava dei grossi lividi viola. Sarebbe stata presa a schiaffi e calci, probabilmente per motivi di gelosia. I militari, dopo aver ascoltato tutta la storia e le violenze subite negli ultimi mesi dalla vittima, avrebbero raggiunto il 31enne presso la sua abitazione.

In quel momento l’uomo, tremante, avrebbe ammesso di averle dato soltanto “due schiaffi”. Il 31enne è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima è stata accolta al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano: 20 i giorni di prognosi prescritti.