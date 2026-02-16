DOPPIA ALLERTA METEO in Campania, temporali intensi e venti fortissimi: fino a quando

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide dalle 18 di oggi, lunedì 16 febbraio, alle 18 di domani, martedì 17 febbraio.

Allerta meteo in Campania del 16 e 17 febbraio 2026

Di seguito i dettagli della doppia allerta meteo:

Allerta per venti forti occidentali , con locali raffiche, in rotazione da Nord-Ovest in nottata, valida su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Mare di conseguenza agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo sulle zone 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro), 8 (Basso Cilento). Lo scenario meteorologico in queste aree è caratterizzato da incertezza previsionale. I temporali, pertanto, potranno essere anche molto repentini e di particolare intensità, sebbene a rapidità di evoluzione, a scala locale. Sono possibili anche grandine e fulmini.

Si evidenzia, dunque, che:

Le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio) non sono interessate dalla nuova allerta meteo emanata dal centro Funzionale della Campania.

La zona 7 (Tanagro) è interessata dalla allerta meteo Gialla per temporali e conseguente rischio idrogeologico ma non dall’allerta vento.

Le restanti zone sono interessate sia dall’allerta vento e mare che dall’allerta per temporali.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

Si ricorda ai Comuni di attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.