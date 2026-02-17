Incendio a Napoli: brucia il Teatro Sannazaro, 4 intossicati. I cittadini: “Non si respira”

Un grave incendio è divampato all’alba a via Chiaia interessando anche il Teatro Sannazaro di Napoli. Stando alle prime informazioni emerse, vi sarebbero anche quattro persone intossicate.

Incendio a Chiaia, brucia il Teatro Sannazaro: 4 intossicati

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate velocemente verso il celebre teatro in mattinata. Pare che la cupola sia andata già completamente distrutta, così come probabilmente la facciata del palazzo adiacente al Sannazaro, inghiottito dal fuoco.

Al momento risulterebbero quattro persone intossicate ma non si hanno ancora notizie sulle loro condizioni. La lunga colonna di fumo nero, sprigionata dall’incendio, avrebbe reso l’aria irrespirabile per i residenti della zona.

“Non si respira, ci tocca abbandonare le abitazioni, qui non si resiste” – avrebbero detto alcuni cittadini accorsi in strada, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno. Intanto gli scatti impressionanti del rogo stanno circolando dalle prime ore del mattino sui social, attirando l’attenzione di molti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di domare l’incendio. Sono giunti sul posto anche gli agenti di polizia per dare il via alle indagini del caso e ricostruire con chiarezza la dinamica dell’accaduto. Stando ad una prima ipotesi circolata, si sarebbe trattato di un corto circuito.