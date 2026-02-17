Su Rai Play c’è Mare Fuori Confessioni, tra colpi di scena e addii struggenti: i nuovi episodi

Torna dal 18 febbraio 2026 Mare Fuori #Confessioni su Rai play, la quarta stagione del tradizionale appuntamento che precede la messa in onda dei nuovi episodi della celebre serie napoletana.

Mare Fuori #Confessioni la nuova stagione: i protagonisti si raccontano

L’appuntamento segue le vicende dei protagonisti di Mare Fuori ma i retroscena della fiction vengono raccontati dai protagonisti stessi. Tema centrale di questa stagione sono le conseguenze degli eventi accaduti in Mare Fuori 5: tra realtà e finzione, tra nuovi arrivi e addii struggenti, gli ultimi episodi hanno lasciato lo spettatore con il fiato sospeso, regalando vari colpi di scena che hanno tracciato nuove traiettorie.

Mare Fuori 6: la nuova stagione in arrivo il 4 marzo

In attesa della sesta stagione in arrivo il 4 marzo su Rai Play, in Mare Fuori #Confessioni si approfondiranno alcune delle storie che maggiormente hanno lasciato il segno, tra cui: il rapporto sempre più controverso tra Rosa e Carmela, la discesa agli inferi di Dobermann, il legame tossico tra Sonia e Marta, l’amore ‘impossibile’ tra Cucciolo e Milos e i segreti che si celano dietro il bel viso di Simone. Infine verrà rivolto uno sguardo particolare anche sulle malefatte dei nordici appena arrivati a stravolgere gli equilibri dell’IPM.