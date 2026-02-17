Trapianto fallito, la mamma del bambino: “Mio figlio è operabile. Non perdo la speranza”

Sarebbe ancora operabile il bambino di 2 anni ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli a seguito del trapianto di cuore fallito. A comunicarlo è stata la mamma.

Trapianto fallito, la mamma del bambino: “Mio figlio è operabile”

Sono ore decisive per il piccolo paziente con l’arrivo al Monaldi dei più grandi esperti italiani in materia di cardiochirurgia pediatrica che si esprimeranno sul da farsi. Gli specialisti del Bambin Gesù di Roma, chiamati in causa per un consulto, avevano ipotizzato l’impossibilità di effettuare un ulteriore trapianto a causa delle condizioni già compromesse del bambino.

Attaccato ad un macchinario per sopravvivere, il piccolo avrebbe sviluppato una emorragia cerebrale, oltre ad un’infezione. Il trapianto fallito avrebbe provocato anche il danneggiamento di altri organi vitali. Il quadro, dunque, resta grave ma stabile.

“Aspetto. Stiamo attendendo cosa decidono nella riunione che è ancora in corso. Non ho avuto modo di parlare con qualche medico. Io mi aspetto che mio figlio sia ancora trapiantabile. Io non mollo, la speranza non la perdo. Quel che posso dire è che oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo. I medici faranno una nuova valutazione” – queste le parole di Patrizia, mamma del bambino, rilasciate ai giornalisti all’esterno dell’ospedale, come rende noto Il Mattino.

L’ultimo bollettino medico del Monaldi

Nell’ultimo bollettino medico, diramato dall’Azienda Ospedaliera dei Colli, si legge: “Alle ore 19:00 del 16/02/2026 le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23/12/2025 si presentano stabili, in un quadro che permane di grave criticità. L’Heart Team sulla base della decisione assunta dal medico responsabile, ritiene che il piccolo paziente sia ancora idoneo a permanere in lista trapianto”.

“Il paziente resta ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Al fine di garantire la miglior cura possibile, si ribadisce che l’Azienda Ospedaliera dei Colli si è attivata sin da subito nel coinvolgere i maggiori specialisti in campo pediatrico, anche attraverso le professionalità dell’Ospedale Santobono Pausilipon”.

“Come anticipato nei giorni scorsi, il Polo di Cardiochirurgia dell’Azienda dei Colli è in rete con le principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico e ha lavorato – pur senza clamori – per organizzare un Heart Team che porterà al Monaldi gli specialisti delle strutture italiane con i maggiori volumi in termini di trapianto pediatrico per una rivalutazione congiunta al letto del paziente. L’Heart Team si svolgerà nella giornata di mercoledì e sarà utile a valutare anche ulteriori trattamenti terapeutici in aggiunta al trapianto”.

“La Direzione, nel ribadire il proprio impegno ad assicurare trasparenza e collaborazione con le autorità ispettive e giudiziarie, garantisce ogni supporto necessario alle determinazioni clinico – terapeutiche ed assistenziali assunte dai medici curanti nell’esclusivo interesse del paziente”.