Teatro Sannazaro in fiamme a Napoli: 60 persone evacuate, 4 intossicati in ospedale

Sarebbero 60 le persone evacuate e 4 i pazienti ricoverati a seguito dell’incendio divampato in mattinata a Napoli, in zona Chiaia, danneggiando gravemente il Teatro Sannazaro.

Incendio Teatro Sannazaro a Napoli: 4 ricoverati e 60 evacuati

In particolare, la cupola del celebre teatro napoletano risulterebbe completamente divorata dalle fiamme, così come la facciata dell’edificio adiacente. Una lunga colonna di fumo nero ha invaso la zona circostante, rendendo l’aria irrespirabile per i cittadini.

Sul posto sono giunte 5 squadre di Vigili del Fuoco per dare il via alle operazioni di spegnimento. Sulla vicenda sono intervenuti anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, promettendo di restituire alla cittadinanza il teatro, luogo culturale tra i simboli della città.

Al momento, stando a quanto reso noto da Rai News, sarebbero 22 le unità abitative sgomberate e circa 60 le persone evacuate, costrette a lasciare le loro abitazioni. Inoltre, 4 persone intossicate sarebbero state soccorse sul posto dai sanitari mentre altre 4 sono state trasportate presso gli ospedali Vecchio Pellegrini e Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti. Non si registrano, invece, feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per dare il via alle indagini del caso, ricostruendo con chiarezza l’intera vicenda e risalendo alle cause del rogo. Al momento l’ipotesi principale è quella di un eventuale corto circuito, pista ancora tutta da confermare.