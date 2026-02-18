Trema il Napoletano, 2 scosse di terremoto in pochi secondi: magnitudo 2.5 e 2.8

Uno sciame sismico ha colpito la zona dei Campi Flegrei nella notte, dando origine ad una serie di scosse di terremoto, anche abbastanza intense, avvertite dalla popolazione residente.

Scosse di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 2.8

Tre sarebbero state le scosse più forti, rilevate tra le 22:00 e mezzanotte. Nello specifico alle 22:12 i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano hanno rilevato una doppia scossa: una di magnitudo 2.8 e l’altra di 2.5 che si sono susseguite a distanza di soli 11 secondi. Alle 23:23 si è verificato un nuovo evento sismico di magnitudo 2.0.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 23:12 (UTC 22:12) del 17/01/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 12 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (12 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.8 ± 0.3″ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.