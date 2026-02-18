Vesuvio Live

Come è morto Vincenzo D’Agostino, paroliere per D’Alessio e Merola: aveva 64 anni

Feb 18, 2026 - Veronica Ronza

Vincenzo D'Agostino e Gigi D'Alessio

Lutto a Napoli per la scomparsa di Vincenzo D’Agostino, poeta e paroliere, autore di alcune delle più belle canzoni napoletane, morto all’età di 64 anni.

Napoli, è morto Vincenzo D’Agostino: il paroliere delle canzoni

D’Agostino, nel corso della sua brillante carriera, ha scritto più di 3.600 canzoni per artisti di fama mondiale come Gigi D’Alessio e Mario Merola. Stando a quanto emerso, affetto da un cancro al polmone, sarebbe deceduto all’ospedale del Mare a seguito di una crisi respiratoria sfociata in arresto cardiaco.

D’Agostino si è reso protagonista di alcuni dei più grandi successi napoletani e nazionali, lavorando al fianco di Nino D’Angelo, Carmelo Zappulla, Gigi Finizio, Gianni Fiorellino e tanti altri (oltre D’Alessio e Merola). Tra gli ultimi successi il tormentone Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci.

Per Gigi D’Alessio ha scritto i testi delle hit più amate, da Annarè a Cient’anne passando per Non mollare mai, Mon Amour e Como suena el corazon. Proprio il celebre cantante napoletano ha voluto ricordarlo postando una foto sui social, scrivendo: “Senza parole”.

Radio Marte ha voluto omaggiarlo attraverso le parole di Gigio Rosa che, durante lo spettacolo del Carnevale di Villa Literna, ha detto: “Sono stato colpito da una notizia che devo assolutamente condividere con tutti gli amanti della musica napoletana”.

“Tutti conosciamo Rossetto e Caffè, Non dirgli mai, Annarè, Un nuovo bacio, Napule, Non mollare mai, Insieme a lei e tante canzoni della musica napoletana che sono state scritte da un grande paroliere che è Vincenzo D’Agostino che questa sera ci ha lasciati. Vorrei un applauso per Vincenzo, paroliere della grande musica napoletana degli ultimi 40 anni”.

