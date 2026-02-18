Paura nel Napoletano, tenta di rapire bimbo di 5 anni: era al supermercato con la mamma

Attimi di panico a Caivano, nel Napoletano, dove un uomo ha cercato di rapire un bambino che si trovava al supermercato con la mamma.

Paura a Caivano, cerca di rapire un bambino al supermercato

Sono circa le 19.30 quando la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto per il tentato rapimento di un bambino. La gazzella dei Carabinieri raggiunge il supermercato Md di via Atellana. I militari parlano con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. Stanno per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si avvicina a loro. Visibilmente ubriaco, è in compagnia di altre due persone ma poi decide di avvicinarsi alle due donne che sono davanti alla porta scorrevole

“Questo non è tuo figlio, dammelo” – dice l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni. La donna inizialmente non realizza, il piccolo corre avanti e indietro davanti al market. L’uomo si avvicina al bambino e tenta di prenderlo in braccio. Interviene anche l’amica della donna che si frappone. Lui non si arrende e prova ad afferrare il piccolo, tra le urla del bambino.

A quel punto la donna mette il proprio figlio dietro di se e entra nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo le segue e anche all’interno del market prova ad afferrare il bambino. Interviene una cassiera che fa da scudo, l’uomo indietreggia, scappa e si allontana.

Intanto, davanti al supermercato, arriva il papà del bimbo. La donna si fionda nell’auto con suo figlio, senza proferire parola per quanto è scossa. La famiglia arriva a casa e poco dopo bussano alla porta: sono i carabinieri che hanno appena ricostruito i fatti e che hanno visto tutto grazie alle immagini delle telecamere. La donna scoppia a piangere e racconta quegli attimi di paura. I militari trovano il 45enne che bazzica ancora nei pressi del market e lo arrestano. L’uomo è stato trasferito in carcere, deve rispondere di tentato sequestro di persona.