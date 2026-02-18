Trapianto fallito, la bella notizia: c’è un nuovo cuore per il bimbo di 2 anni del Monaldi

Ci sarebbe un nuovo cuore per il bambino di 2 anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito del precedente trapianto fallito. Una notizia che fa tornare a sperare la mamma del piccolo e l’intera comunità che sta seguendo con grande apprensione la vicenda.

Trapianto fallito: c’è un nuovo cuore per il bambino del Monaldi

Dopo giorni di dolore e preghiere, l’appello della signora Patrizia, mamma del piccolo paziente, è stato finalmente accolto: sarebbe stato reperito un nuovo organo da poter impiantare al bambino. La direzione generale del Monaldi avrebbe convocato d’urgenza la donna per comunicarle la lieta notizia.

“Confermo che c’è un cuore nuovo, bisogna procedere subito, anche se sappiamo che ci sono altri centri in attesa, almeno altri tre. Sapremo se il nostro bambino potrà ricevere un nuovo intervento chirurgico” – ha detto il legale di famiglia in diretta durante la trasmissione È sempre carta Bianca, su Rete 4.

Bisognerà adesso valutare con attenzione le condizioni di salute attuali del bambino e le caratteristiche immunologiche, in modo da poter comprendere se sarà possibile procedere o meno con un nuovo trapianto.

“In relazione all’allerta cuore diffusa nella giornata di ieri (17/02/2026) l’Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che ogni decisione in merito all’allocazione dell’organo sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi mercoledì 18/02/2026 si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi. Tale attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso” – si legge nell’ultimo bollettino del Monaldi.