ULTIM’ORA/ Bimbo col cuore bruciato, il comitato dice “no” al nuovo trapianto

Parere negativo dell’Heart Team convocato all’Ospedale Monaldi di Napoli sul nuovo trapianto di cuore per il bimbo di 2 anni e 4 mesi, al quale nei mesi scorsi era stato impiantato un cuore definito “bruciato”. Dopo un’attenta valutazione collegiale, gli esperti hanno stabilito che, allo stato attuale, non sussistono le condizioni per procedere con un nuovo intervento.

A esprimersi sulla trapiantabilità del piccolo – ipotesi che fino a ieri era stata ancora sostenuta dal nosocomio campano – sono stati alcuni tra i massimi specialisti italiani del settore: il professor Lorenzo Galletti e la dottoressa Rachele Adorisio dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, il professor Giuseppe Toscano dell’Università di Padova, il dottor Amedeo Terzi dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Martedì era arrivata la notizia della disponibilità di un nuovo organo e la madre del bambino, la signora Patrizia, era stata convocata in ospedale. Solo dopo la mezzanotte, però, sono giunte le informazioni definitive e la decisione del comitato di esperti, attesa per la giornata odierna.

In queste ore particolarmente difficili, la donna ha trascorso del tempo con il cardinale Domenico Battaglia, che già nei giorni scorsi le aveva fatto visita in forma strettamente privata. Secondo quanto riferito, “hanno pregato insieme”.

Alla luce del parere negativo dell’Heart Team, l’organo che si era reso disponibile sarà ora messo a disposizione degli altri tre centri coinvolti, già individuati nella giornata di ieri, nel rispetto dei protocolli nazionali di assegnazione.

Una decisione sofferta, maturata dopo un confronto ad altissimo livello, che riporta al centro il delicato equilibrio tra speranza, scienza e responsabilità medica in una delle vicende più complesse e dolorose degli ultimi mesi.