Ha fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, ma qualcosa è andato storto e l’uomo, un 28 enne di Napoli è finito in manette.

Stalking ad alta quota tramite un drone: l’arresto a Napoli

È successo nella periferia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, un episodio di stalking definito ad alta quota, e “quota” non è un termine utilizzato a caso: perché il 28enne, poi finito in manette, ha fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone. Il tentativo è fallito, probabilmente a causa di un mal posizionamento del drone o del vento, e nel decollo si è schiantato dritto contro la finestra della donna.

L’uomo è fuggito rapidamente, abbandonando l’occhio elettronico nelle mani della vittima (già in linea con il 112). In primo piano, registrato in HD, il 28enne, inquadrato dalla stessa telecamera mentre sistema gli ultimi dettagli prima del decollo sfortunato. I carabinieri della Stazione di San Giovanni a Teduccio hanno arrestato l’uomo in flagranza differita per atti persecutori. Ora è ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Quando pensiamo allo stalking, le prime immagini che si fanno vive sono quelle di pedinamenti, presenze opprimenti, un controllo asfissiante che genera – recita il codice penale – “un perdurante e grave stato di ansia o di paura”, ma questa volta la pratica violenta è stata messa addirittura in atto all’insaputa della vittima.