“Mi manca tutto di mio figlio”: il papà del bimbo di 2 anni del trapianto fallito in lacrime

Sono giorni di dolore per la famiglia del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto fallito: ai giornalisti, il papà ha espresso tutto il suo dolore, scoppiando in lacrime.

Il papà del bambino dal trapianto fallito: “Mi manca il suo sorriso”

“Domenico è più forte di me, la mattina quando mi svegliavo e andavo a lavorare mi diceva ‘ciao Papà’, mi manca giocare con lui, tutto, mi manca il suo sorriso, mi manca tutto di mio figlio“– ha detto tra le lacrime il padre del piccolo, durante il programma Dentro la notizia.

“L’ultima volta che l’ho visto è stato quando l’abbiamo portato in ospedale, l’hanno preso e non l’ho visto più”.

Impossibile procedere col trapianto: il no dei medici

L’equipe dei massimi esperti italiani in materia di trapianti, dopo una visita “al letto del paziente” in terapia intensiva, avrebbe escluso la riuscita di un nuovo trapianto di cuore, di cui si era avuta la disponibilità nella serata di martedì.

A esprimersi sulla trapiantabilità del piccolo – ipotesi che fino a ieri era stata ancora sostenuta dal nosocomio campano – sono stati alcuni tra i massimi specialisti italiani del settore: il professor Lorenzo Galletti e la dottoressa Rachele Adorisio dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, il professor Giuseppe Toscano dell’Università di Padova, il dottor Amedeo Terzi dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Regina Margheritadi Torino.

Alla luce del parere negativo dell’Heart Team, l’organo che si era reso disponibile sarà ora messo a disposizione degli altri tre centri coinvolti, già individuati nella giornata di ieri, nel rispetto dei protocolli nazionali di assegnazione.