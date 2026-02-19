ALLERTA METEO in Campania, temporali e vento forte: fino a quando

Nuova allerta meteo in Campania diramata dalla Protezione Civile: il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con forti raffiche di vento, subirà una evoluzione con un ulteriore peggioramento, tra temporali e rovesci.

Allerta Meteo in Campania: dal 19 al 20 febbraio

In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari, la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo Gialla e ha prorogato la vigente allerta meteo per vento forte e mare agitato.

Dalle 16 di oggi, giovedì 19 febbraio alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio, su tutta la Campania, si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di intenso rovescio o temporale. Venti forti sud-occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Si ricorda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile, di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale, di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.