Giorni difficili per la famiglia del piccolo Domenico, il bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore fallito, la mamma a seguito della cattiva notizia di non poter procedere con un secondo trapianto ha espresso ai giornalisti il suo dolore.

Trapianto fallito, la mamma” Voglio che mio figlio sia ricordato”

L’equipe dei massimi esperti italiani in materia di trapianti, dopo una visita “al letto del paziente” in terapia intensiva, avrebbe escluso la riuscita di un nuovo trapianto di cuore, di cui si era avuta la disponibilità nella serata di martedì.

“Come deve andare…. Hanno deciso di no…Finché mio figlio respira mio figlio è vivo quindi io non lo lascio” – ha detto mamma Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Mattino.

Riguardo la scelta di un altro parere su un secondo trapianto Patrizia ha dichiarato: “Non lo so, stasera penso ad altro. Ne parlerò sicuramente con il mio avvocato, perché in questi momenti convulsi e drammatici ancora non abbiamo avuto il tempo di vederci con calma, da soli io e lui“.

La visita del cardinale Domenico Battaglia

Nelle ultime ore a fargli visita il cardinale Domenico Battaglia: “La sua è una presenza importante per me e per la mia famiglia. E verrà anche domani, mi ha detto: lui vuole stare vicino a me e al mio piccolo“.

“Ho soltanto chiesto che mio figlio non venga dimenticato. Che sia ricordato per tutto quello che è successo. Affinché certe cose non accadano più. L’ho chiesto al presidente della Regione, Fico – conclude Patrizia.