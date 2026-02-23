Inghiottito da una valanga, Luciano è stato ritrovato morto a 25 anni: cosa è successo

Dolore e incredulità a Qualiano, nel Napoletano, per la scomparsa di Luciano Capasso, il ragazzo di 25 annii ritrovato morto a Saint Moritz.

Scomparsa Luciano Capasso: è stato ritrovato morto

Il giovane sarebbe scomparso nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio a seguito di una escursione sulle montagne, in zona Pontresina. Da quel momento in poi non avrebbe fatto più rientro in hotel e i familiari non sarebbero riusciti a mettersi più in contatto con lui.

Di qui l’allarme di mamma Raffaella e il fratello Emmanuel, poi l’avvio delle ricerche e il ritrovamento, tramite il GPS che Luciano aveva ancora addosso, del corpo privo di vita. Probabilmente, a seguito di una violenta tempesta di neve, il 25enne sarebbe stato inghiottito da una valanga.

La famiglia, distrutta dal dolore, sostiene che le ricerche non siano state tempestive. In particolare il fratello della vittima, a Il Mattino, ha dichiarato: “Qualcuno mi ha persino risposto in maniera sarcastica, dicendo ‘preparatevi a un funerale'”.

“Con profondo dolore l’Istituto Don Mauro apprende la notizia della scomparsa di Luciano Capasso, nostro ex alunno. Tutti i docenti, il personale scolastico, gli ex studenti e tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo sono profondamente addolorati per questa perdita e si stringono con sincero affetto alla sua famiglia” – si legge nella nota dell’Istituto Don Mauro.

“Luciano è stato per la nostra comunità un ragazzo gioioso, vivace, pieno di energia e di voglia di fare. Appassionato di storia, attivo nel sociale e sempre partecipe alla vita scolastica, ha ricoperto anche il ruolo di rappresentante d’istituto, distinguendosi per entusiasmo, responsabilità e spirito di iniziativa”.

“Oggi il dolore è grande, ma ancora più forte è il ricordo che lascia: quello di un giovane capace di lasciare un segno nel cuore di docenti, compagni e di tutti coloro che hanno condiviso con lui un pezzo di strada. Vogliamo ricordarlo per sempre così, con il suo sorriso, la sua vitalità e la sua voglia di costruire. Alla famiglia di Luciano va il nostro abbraccio più sincero e la nostra vicinanza in questo momento di immensa tristezza”.