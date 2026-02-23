Parolacce durante la partita del Napoli: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella

I carabinieri della stazione Capodimonte, a Napoli, hanno arrestato una donna che avrebbe accoltellato il marito mentre seguiva la partita del Napoli.

Capodimonte: accoltellato il marito durante la partita del Napoli

Tutto inizia a seguito del fischio d’inizio di Atalanta Napoli. L’uomo, un 40enne, che stava seguendo la partita si lascia andare ad una reazione colorita quando l’arbitro nega un rigore ai partenopei. Vola qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano rivolti a lei. Minaccia il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato.

Al comprensibile rifiuto dell’uomo – già logorato da un match “sfortunato” – la 35enne impugna un paio di forbici e glielo lancia contro. Poi raccoglie un coltello da cucina e tenta di colpirlo al fianco sinistro. Mancando anche questa volta l’obiettivo, la donna punta all’altro fianco. Sanguinante, il 40enne compone prima il 112, poi il 118.

La moglie non si ferma e, durante la telefonata, tira altri coltelli contro il compagno di vita. Uno si conficca nel muro ed è lì che i carabinieri della stazione di Capodimonte lo trovano quando arrivano. La 35enne è finita in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è ora in carcere. È stata denunciata anche per porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre 3 lame, una di queste è un “apriostriche”. La vittima è ancora ricoverata all’ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita.