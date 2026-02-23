Lascia la mano della mamma e corre in strada, bimba travolta da auto: è morta a 3 anni

Tragedia a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato, dove una bambina di soli 3 anni è morta, nella serata di ieri, dopo essere stata travolta in pieno da un’auto, sotto gli occhi increduli della madre.

Tragedia a Prato: è morta una bambina di 3 anni

Lo schianto si è verificato poco dopo le ore 19:00 quando la piccola si trovava con la madre proprio sotto casa, lungo la strada regionale 325. La donna teneva per mano la figlia ma improvvisamente la bambina sarebbe sfuggita, mollando la presa, per correre in strada.

Di qui l’impatto violentissimo contro un’auto: la bambina sarebbe stata sbalzata per almeno cinque metri, schiantandosi sull’asfalto ormai priva di vita. Il conducente del veicolo, che non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo, avrebbe prestato i primi soccorsi alla piccola e alla sua mamma.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Vernio e quella della Misericordia di Vaiano. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo dai sanitari, purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Soccorsa anche la mamma che, a seguito dello schianto, sarebbe stata colpita da un malore.

“Tre anni sono il tempo delle carezze. Quella di stanotte è rimasta sospesa nell’aria, piccolina. Ci stringiamo alla famiglia, in silenzio” – ha scritto sui social la sindaca di Vernio, Maria Lucarini.