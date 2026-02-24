Carmine morto mentre lavorava, tragedia in Campania: schiacciato dal camion a 24 anni

Aveva solo 24 anni Carmine Albero, il ragazzo di Sarno morto a seguito di un tragico incidente sul lavoro avvenuto a Nocera Inferiore, dove lavorava come meccanico.

Incidente sul lavoro a Nocera: ragazzo morto a 24 anni

Il 24enne lavorava in un’officina che si occupa delle riparazioni di camion. Un impiego che a Carmine serviva per realizzare il suo più grande sogno: quello di diventare una stella della musica e pagarsi, con i soldi guadagnati, gli studi al Conservatorio.

Il giovane sarebbe stato investito da un camion all’interno del cantiere stesso. Secondo una prima ricostruzione, fornita dall’Ansa, Carmine si trovava tra due mezzi che erano in riparazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, una terza motrice avrebbe urtato uno dei due camion fermi, spingendolo verso il ragazzo.

Uno schianto fatale per il 24enne che sarebbe morto sul colpo e a nulla sarebbero serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, sono giunti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore per dare il via alle indagini del caso e fare chiarezza sul tragico accaduto.

Carmine aveva una grande passione per il canto, per la batteria e la composizione di testi. Aveva già pubblicato una serie di singoli con il nome d’arte Karmis. Attivo anche per il territorio, aveva fondato il movimento giovanile di Forza Italia a Sarno.

“La tragica scomparsa di Carmine colpisce l’intera comunità. Morire così giovani, mentre si è impegnati a costruire il proprio futuro responsabilmente, rappresenta una doppia tragedia” – ha commentato il sindaco Francesco Squillante.