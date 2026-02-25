Sal Da Vinci incanta a Sanremo, l’omaggio a Napoli e a D’Agostino: “Che emozione”

Ha fatto ballare la platea dell’Ariston durante la prima serata del Festival Sal Da Vinci, il cantante napoletano in gara tra i big di Sanremo 2026. Una grande emozione per l’artista e per l’intera città di Napoli che continua a sostenerlo con grande affetto.

Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026: “Che emozione”

Per sempre sì è la canzone che Sal Da Vinci ha scelto di portare sul palco dell’Ariston, un vero e proprio inno all’amore che dura per sempre. Il pubblico lo ha accolto con grande entusiasmo, intonando la canzone “Rossetto e Caffè” e lasciandosi andare ad una standing ovation alla fine dell’esibizione.

Sal Da Vinci, dopo aver preso i fiori da Carlo Conti e Laura Pausini, ha voluto prendere la parola per dedicare il suo Festival a Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano morto proprio pochi giorni fa, autore di alcuni dei suoi testi di successo e di quelli di tanti altri artisti partenopei. Un omaggio all’artista e amico ma anche alle eccellenze della sua città, Napoli, celebrata anche sul finale della canzone, rigorosamente in napoletano.

“Per sempre sì, che emozione” – ha scritto l’artista sui social subito dopo la sua esibizione, postando poi il video ufficiale della canzone, da ora disponibile su Youtube.