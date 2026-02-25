Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Sal Da Vinci incanta a Sanremo, l’omaggio a Napoli e a D’Agostino: “Che emozione”

Feb 25, 2026 - Veronica Ronza

Sal Da Vinci a Sanremo

Ha fatto ballare la platea dell’Ariston durante la prima serata del Festival Sal Da Vinci, il cantante napoletano in gara tra i big di Sanremo 2026. Una grande emozione per l’artista e per l’intera città di Napoli che continua a sostenerlo con grande affetto.

Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026: “Che emozione”

Per sempre sì è la canzone che Sal Da Vinci ha scelto di portare sul palco dell’Ariston, un vero e proprio inno all’amore che dura per sempre. Il pubblico lo ha accolto con grande entusiasmo, intonando la canzone “Rossetto e Caffè” e lasciandosi andare ad una standing ovation alla fine dell’esibizione.

Sal Da Vinci, dopo aver preso i fiori da Carlo Conti e Laura Pausini, ha voluto prendere la parola per dedicare il suo Festival a Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano morto proprio pochi giorni fa, autore di alcuni dei suoi testi di successo e di quelli di tanti altri artisti partenopei. Un omaggio all’artista e amico ma anche alle eccellenze della sua città, Napoli, celebrata anche sul finale della canzone, rigorosamente in napoletano.

“Per sempre sì, che emozione” – ha scritto l’artista sui social subito dopo la sua esibizione, postando poi il video ufficiale della canzone, da ora disponibile su Youtube.

Tag
Festival di SanremoSal Da Vinci
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre