Cava de’ Tirreni, cede un solaio e muore operaio di 61anni. La dinamica

Tragedia nel Salernitano: un operaio 61enne di Siano ha perso la vita a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio a Cava de’ Tirreni.

L’uomo è arrivato in condizioni disperate all’ospedale cittadino, accompagnato da una persona che in un primo momento non era stata identificata correttamente: si trattava infatti di un collega di lavoro. Inizialmente era stata fornita una versione diversa dei fatti, secondo la quale il 61enne si sarebbe ferito accidentalmente a seguito di una caduta.

I successivi accertamenti dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle indagini è emerso che l’operaio stava lavorando in un cantiere di via XXV Luglio, dove era in corso un intervento di demolizione del solaio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto proprio dal solaio, riportando ferite gravissime.

La salma è stata sequestrata e resta a disposizione della Procura di Nocera Inferiore per la successiva autopsia, che chiarirà definitivamente le cause dell’incidente.

Si tratta dell’ennesima tragedia sul lavoro nel territorio campano, che riporta all’attenzione la necessità di norme e controlli più stringenti per garantire la sicurezza nei cantieri.