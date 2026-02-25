Chi è Francesco D’Alessio: il direttore d’orchestra di LDA a Sanremo e la parentela con Gigi

Al Festival di Sanremo 2026 torna Francesco D’Alessio, direttore d’orchestra presentato durante l’esibizione di LDA e AKA 7Even. Non è un caso che il suo cognome si leghi a quello di uno dei cantautori partenopei più affermati sulla scena musicale italiana: è, infatti, il nipote di Gigi D’Alessio.

Chi è Francesco D’Alessio, a Sanremo con LDA: la parentela

Già lo scorso anno aveva preso parte alla kermesse canora più importante d’Italia affiancando Geolier. Prima ancora aveva “accompagnato” LDA, suo cugino, e in molti avevano già notato una certa somiglianza con la famiglia D’Alessio. Quest’anno ancora una volta è giunto a Sanremo per dirigere l’esibizione di LDA e Aka 7Even.

Nato a Napoli nel settembre del 1979, Francesco D’Alessio è figlio di Pietro D’Alessio, fratello di Gigi. E’ un arrangiatore, paroliere e produttore affermato in Campania. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti, molto conosciuti nel Napoletano. In particolare è stato lui a produrre ben tre dischi del cantante Rosario Miraggio. Ha collaborato anche con Mario Merola, Gigi Finizio, Sal Da Vinci, Michael Thompson, Lucio Dalla, Renato Zero e Massimo Ranieri.