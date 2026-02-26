LDA a Sanremo, la commozione di papà Gigi: “Sono orgoglioso del figlio e artista che sei”

Gigi D’Alessio, in occasione dell’esibizione di LDA a Sanremo, sul palco dell’Ariston in compagnia di Aka 7even, ha espresso il suo orgoglio per suo figlio che ha conquistato uno dei palchi più prestigiosi della storia della musica italiana.

Gigi D’Alessio orgoglioso di LDA a Sanremo: “Goditelo, ti amo”

“Goditi questi giorni, e divertiti, a me non devi dimostrare nulla, sono già orgoglioso del figlio e dell’artista che sei. Ti amo” – queste le dolci parole di papà Gigi, pubblicate sui suoi profili social insieme ad una foto che lo ritrae in compagnia del figlio.

Proprio poco prima dell’avvio del Festival, intervistato da Radio Deejay, Gigi D’Alessio aveva svelato: “Non ho nessun rapporto professionale con mio figlio, come Morandi con Tredici, perchè così deve essere. Sul cellulare, prima di Sanremo, mi ha mandato il link del suo disco, io non l’ho aperto, perché non voglio sapere. Lì c’è tutto il disco nuovo e la canzone di Sanremo”.

“Lui deve fare la sua strada, io gli ho dato solo due consigli. Se vuoi fare la musica la devi fare bene, devi studiare uno strumento perchè se non studi è come guardare la vita dallo spioncino della porta” – ha concluso l’artista.

Già in una precedente intervista a Verissimo, aveva chiarito di non voler interferire in nessun modo con la carriera professionale del figlio, affermando: “Non ho mai alzato il telefono per Luca e credo che mai lo farò. Credo che nessun genitore dovrebbe fare questo perché la corsia preferenziale non dà modo di far venire un figlio forte. Quando alzi il telefono e gli rendi la vita facile, dove sta il sacrificio? Vuoi seguire le mie orme? Bene, lo devi fare bene, lo devi fare meglio di me perchè diranno sempre che sei lì perchè sei mio figlio”.

La stessa Maria De Filippi nel corso dell’edizione di Amici in cui LDA partecipava come allievo, aveva chiarito di non aver avuto nessun contatto con il padre. Addirittura, per non interferire con l’esperienza del figlio, Gigi quell’anno non avrebbe inviato alla conduttrice nemmeno gli auguri di Natale.