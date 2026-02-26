Aka 7even, perché si chiama così: il nome legato alla malattia che lo ha colpito da bambino

Nella vita è Luca Marzano ma sul palco è Aka 7even e quest’anno è in gara tra i big del Festival di Sanremo 2026 con LDA: il cantante napoletano più volte ha spiegato la scelta del suo nome d’arte, legandolo ad una dolorosa esperienza vissuta da bambino.

Aka 7even, la scelta del nome d’arte legata alla malattia e al coma

Nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre 2000 Aka 7even ha raggiunto il successo nel 2020 dopo aver preso parte alla ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Cresciuto a Santa Maria la Carità, nel Napoletano, a soli 7 anni sarebbe stato colpito da una grave malattia.

Aka 7even sarebbe rimasto, infatti, per 7 giorni in coma a causa di una encefalite. Una grave condizione che avrebbe addirittura spinto i medici a pensare che il piccolo non potesse farcela. E invece, grazie anche alla musica che il fratello gli faceva ascoltare anche in quei momenti, si è risvegliato e, pur dovendo affrontare un lungo e doloroso percorso di riabilitazione, ora è completamente guarito.

Di qui il numero 7 seguito da “even” (che richiama “seven”, il numero sette in inglese) che ha scelto di utilizzare per il suo nome d’arte: 7 come i suoi anni, 7 come gli interminabili giorni che ha vissuto in coma, lottando tra la vita e la morte.

“A sette anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto sette giorni, credo per questo di avere sette vite, come i gatti” – ha dichiarato il cantante in un’intervista rilasciata a Il Corriere.