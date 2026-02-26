Vesuvio Live

ULTIM’ORA/ La scaletta della terza serata di Sanremo: ordine d’uscita dei cantanti e orari

Feb 26, 2026 - Veronica Ronza

Carlo Conti in conferenza stampa a Sanremo

E’ stata resa nota la scaletta ufficiale della terza serata del Festival di Sanremo 2026 con gli orari e l’ordine di uscita dei cantanti in gara.

Sanremo 2026, scaletta della terza serata: cantanti e orari

Il Festival questa sera si apre con l’ultima sfida delle Nuove Proposte e la proclamazione del vincitore: si esibirà prima Angelica Bove poi Nicolò Filippucci, seguirà la consegna dei premi e del titolo finale alle ore 20:56. Alle 21:08 prenderà il via la gara dei big con le esibizioni dei restanti 15 cantanti in gara (che ieri non si sono esibiti.

I cantanti si esibiranno in base al seguente ordine:

  • Maria Antonietta e Colombre alle 21:08;
  • Leo Gassman alle 21: 17;
  • Malika Ayane alle 21:34;
  • Sal Da Vinci alle 21:54;
  • Tredici Pietro alle 22:10;
  • Raf alle 22.26;
  • Francesco Renga alle 23:02;
  • Eddie Brock alle 23:22;
  • Serena Brancale alle 23:29;
  • Samurai Jay alle 23:49;
  • Arisa alle 00:02;
  • Michele Bravi alle 00:08;
  • Mara Sattei alle 00:30;
  • Sayf alle 00:36.

Alle 21:45 Laura Pausini canterà con il Piccolo Coro dell’Antoniano e il Coro di Caivano. Alle 22:16 faranno il loro ingresso, in veste di ospiti, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. I super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno alle 22:37. Alle 1:07 sarà svelata la classifica provvisoria mentre il termine dello spettacolo è previsto per le ore 1:12.

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre