ULTIM’ORA/ La scaletta della terza serata di Sanremo: ordine d’uscita dei cantanti e orari

Sanremo 2026, scaletta della terza serata: cantanti e orari

Il Festival questa sera si apre con l’ultima sfida delle Nuove Proposte e la proclamazione del vincitore: si esibirà prima Angelica Bove poi Nicolò Filippucci, seguirà la consegna dei premi e del titolo finale alle ore 20:56. Alle 21:08 prenderà il via la gara dei big con le esibizioni dei restanti 15 cantanti in gara (che ieri non si sono esibiti.

I cantanti si esibiranno in base al seguente ordine:

Maria Antonietta e Colombre alle 21:08;

Leo Gassman alle 21: 17;

Malika Ayane alle 21:34;

Sal Da Vinci alle 21:54;

Tredici Pietro alle 22:10;

Raf alle 22.26;

Francesco Renga alle 23:02;

Eddie Brock alle 23:22;

Serena Brancale alle 23:29;

Samurai Jay alle 23:49;

Arisa alle 00:02;

Michele Bravi alle 00:08;

Mara Sattei alle 00:30;

Sayf alle 00:36.

Alle 21:45 Laura Pausini canterà con il Piccolo Coro dell’Antoniano e il Coro di Caivano. Alle 22:16 faranno il loro ingresso, in veste di ospiti, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. I super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno alle 22:37. Alle 1:07 sarà svelata la classifica provvisoria mentre il termine dello spettacolo è previsto per le ore 1:12.