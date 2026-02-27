Mangiano a scuola e si sentono male, diversi bambini in ospedale: cosa è successo

Tre bambini sono stati accompagnati presso l’ospedale Luigi Curto di Polla dopo aver pranzato alla mensa di una scuola di Sant’Arsenio, nel Salernitano. Si sarebbero sentiti male dopo aver consumato il pasto.

Bambini all’ospedale di Polla dopo aver mangiato alla mensa

Stando a quanto rende noto Il Mattino, diversi alunni dell’istituto, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno avvertito gli stessi sintomi, in particolare un forte mal di pancia che avrebbe spinto alcuni dei genitori a rivolgersi al vicino ospedale.

I bambini avrebbero accusato una enterite acuta ma è ancora da stabilire il legame tra l’eventuale intossicazione e il cibo consumato durante l’orario scolastico. Alcuni sono stati visitati dai medici di base, altri ancora sono rimasti a casa in attesa che passasse il dolore alla pancia.

Intanto sono partiti i controlli sia all’interno della mensa che nei laboratori. Quel giorno ai bambini sarebbe stata servita la pasta al sugo accompagnata da una cotoletta di maiale al forno. Sul posto sono giunti i tecnici del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Sant’Arsenio, i medici del servizio veterinario e gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Andrea Santoro.

Al momento sembrano essere escluse carenze igienico-sanitarie ma si attendono ancora gli aggiornamenti sul cibo incriminato. I bambini colti dal malessere non fanno parte tutti di una stessa classe ma di classi diverse, pur avendo consumato lo stesso menù.