Sanremo si inchina all’eccellenza napoletana: Sal vince e il festival passa a De Martino

Napoli è stata una delle protagoniste indiscusse di questo Festival di Sanremo non solo per la partecipazione di diversi artisti partenopei e la vittoria di Sal Da Vinci, ma anche per l’annuncio ufficiale di Stefano De Martino come nuovo conduttore e direttore artistico della prestigiosa kermesse.

Napoli domina Sanremo con Sal Da Vinci e Stefano De Martino

Ha conquistato il cuore del pubblico dal primo ascolto di Per sempre sì, rivelandosi uno dei protagonisti assoluti di questo Festival di Sanremo 2026: Sal Da Vinci, dopo anni di carriera, ha coronato il suo grande sogno, conquistando il primo posto e dedicando il premio alla sua città, Napoli.

Ma prima ancora di essere proclamato vincitore, il cantante aveva già portato a casa la più grande vittoria per la sua città. Fin dalla prima serata, infatti, è stato accolto con entusiasmo dalla platea dell’Ariston, sulle note di Rossetto e caffè. Ha, poi, conquistato il cuore del pubblico anche con la sua Per sempre sì tra applausi e standing ovation: durante la terza serata, lo stesso Sal, nel vedere tutti gli spettatori in piedi, si è lasciato andare alla commozione, lasciando il palco in lacrime.

Una rivincita per l’artista, che torna dopo ben 17 anni a Sanremo, ma anche per l’intera città di Napoli, spesso divenuta un vero e proprio bersaglio della stampa e dell’opinione pubblica nelle edizioni precedenti. Basti ricordare i fischi rivolti a Geolier, così come gli attacchi gratuiti che lo hanno riguardato proprio durante la sua partecipazione al Festival, pur essendo ormai un rapper di successo internazionale.

Ora anche a Sanremo sembra ormai riconosciuto il talento partenopeo e l’eccellenza della musica napoletana, già famosa in tutto il mondo da secoli. Ora tutti cantano Per sempre sì, tra le strade della cittadina ligure e tra le stesse poltrone dell’Ariston, così come in sala stampa.

E dall’anno prossimo questa presenza partenopea sarà ancora più rilevante con l’entrata in scena del nuovo conduttore e direttore artistico: il ballerino, conduttore e showman Stefano De Martino, originario di Torre Annunziata, prenderà il posto di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato proprio lo stesso Conti in diretta dall’Ariston, con De Martino visibilmente commosso.