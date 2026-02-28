Chi è Pennino, il direttore napoletano di Sal Da Vinci: ha lavorato con Pino Daniele

A dirigere l’orchestra per Sal Da Vinci, al Festival di Sanremo 2026, c’è Adriano Pennino, maestro napoletano che torna ancora una volta protagonista alla kermesse canora più famosa d’Italia, al fianco del cantante di Per sempre sì e di Luché.

Chi è Adriano Pennino: il direttore napoletano a Sanremo

Nato a Napoli il 26 maggio del 1961, Adriano Pennino è un musicista, arrangiatore e direttore d’orchestra, divenuto un vero e proprio punto di riferimento per la musica italiana. Già da giovane è diventato session man per diversi artisti e negli anni 80 ha incontrato Gino Paoli, dando il via ad un lungo sodalizio artistico.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale italiano, come Pino Daniele e Renato Zero. Ha collaborato, tra gli altri, anche con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo e Gianluca Grignani, oltre a dirigere vari artisti del Festival di Sanremo nel corso degli anni.

Non sono passati inosservati nemmeno gli altri due direttori d’orchestra napoletani di questa nuova edizione del Festival: Enzo Campagnoli, che durante le inquadrature ha voluto omaggiare il Napoli campione d’Italia, e Francesco D’Alessio, nipote di Gigi e cugino di LDA. Un orgoglio per l’intera città che diventa protagonista al Festival con le sue eccellenze.