BigMama bloccata a Dubai sotto i bombardamenti: “Vogliamo tornare a casa”

Una testimonianza carica di paura e appelli alla condivisione arriva dai social di BigMama, che da Dubai racconta ore di forte tensione vissute insieme ad altri italiani rimasti bloccati dopo un volo dirottato.

La cantante ha spiegato nelle sue storie Instagram di essere partita nella mattinata da Malé, nelle Maldive, ma che il viaggio non è andato come previsto: l’aereo è stato deviato e il gruppo di passeggeri è stato trasferito in un hotel negli Emirati Arabi Uniti.

L’appello social dalla stanza d’hotel

Nel video pubblicato online, l’artista si mostra visibilmente scossa mentre racconta cosa sta accadendo. “Vi chiedo una mano perché stiamo vivendo un vero incubo – dice con la voce tremante – siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare e di cercare di muovere tutte le forze possibili”.

Il racconto prosegue spiegando che ai passeggeri sarebbe stato chiesto di restare all’interno della struttura alberghiera e di mantenere la massima prudenza.

“Sentiamo i missili sopra le nostre teste”

Nelle stesse storie, la rapper descrive un clima di forte preoccupazione tra le persone coinvolte. “Ci pregano di rimanere nell’hotel – aggiunge – e di fare attenzione il più possibile. Noi continuiamo a sentire i missili sulle nostre teste. Io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione”.

L’appello finale è rivolto direttamente agli utenti dei social e a chi può contribuire a far circolare il messaggio: “Vi prego occhi su di noi, massima attenzione su di noi. Noi siamo qui, tantissimi, e vogliamo tutti tornare a casa”. E ancora: “Io voglio solo tornare a casa – ribadisce -, vi prego di far girare questo video, io non ho mai chiesto nulla, lo faccio solo perché ho tanta, tantissima paura e voglio tornare a casa”.