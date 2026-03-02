Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo, tragedia nel Napoletano: è morto

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Casoria, in provincia di Napoli, dove un uomo è morto a seguito di un incidente in auto. La vittima si chiamava Sergio Caccavallo ed aveva 52 anni.

Incidente a Casoria, si schianta con l’auto: è morto

Lo schianto mortale si sarebbe verificato in via Sannitica, direzione Afragola. Stando a quanto rende noto Il Mattino, il 52enne era alla guida della propria auto quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura.

L’auto sarebbe finita per schiantarsi contro un palo dell’Enel causando il decesso immediato della vittima. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 52enne.

Saranno avviate le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Al momento l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del mezzo e della salma per consentire l’avvio dell’esame autoptico.

