Napoli sul tetto del mondo: Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2026

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, sarà Sal Da Vinci a rappresentare l’Italia all’Eurovision che si terrà dal 12 al 16 maggio 2026 a Vienna.

Dopo Sanremo, Napoli all’Eurovision 2026 con Sal Da Vinci

L’artista napoletano ha già confermato la sua presenza al festival musicale internazionale che coinvolge tutti i paesi del mondo e, nel corso dello speciale Sanremo di Domenica In, ha dichiarato di voler gareggiare con Per sempre sì nella sua versione sanremese, senza apportare alcuna modifica al brano.

Dopo aver trionfato sul palco dell’Ariston, Napoli “vola” in Austria, prendendo parte ad un’altra kermesse musicale di prestigio mondiale, grazie al talento di Sal Da Vinci. Un vero e proprio orgoglio per l’intera città che proprio a Sanremo è stata più volte derisa, snobbata e fischiata.

Ora, dal primo ascolto, Per sempre sì è entrata nel cuore dell’Italia intera, rendendo fin da subito Sal Da Vinci uno dei cantanti più apprezzati di questo festival. Il brano è schizzato al primo posto tra le tendenze di Youtube e per l’intera durata del Festival è diventato un vero e proprio tormentone per gli stessi artisti in gara. Enrico Nigiotti, ad esempio, che sperava nella vittoria di Sal Da Vinci, ha dichiarato di aver ballato più volte il ritornello con i suoi colleghi.