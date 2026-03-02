Peppe Iodice al cinema, esce il primo film del comico napoletano: trama e attori

Il 19 marzo arriva nei cinema Mi batte il corazon, il primo film del comico napoletano Peppe Iodice, che firma la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo, Marco Critelli e Francesco Prisco.

Mi batte il corazon, al cinema il film di Peppe Iodice: trama e cast

Volto noto di Made in Sud e Zelig, oggi alla guida del Peppy Night di Canale 21, Peppe Iodice approda al cinema con una divertentissima storia che regalerà spensieratezza e sorrisi al pubblico. Il trailer di Mi batte è corazon è disponibile su Youtube.

La commedia, diretta dallo stesso Prisco, trae ispirazione dallo spettacolo teatrale “Ho visto Maradona”, e racconta la storia di Peppe Iovine (interpretato da Peppe Iodice), giornalista di una piccola emittente locale che conduce una vita tranquilla e mediocre finché viene colto da infarto e muore. Nel bel mezzo del suo funerale, però, si risveglia nella bara e da lì comincia il suo personale inferno: per lo Stato è morto, per la moglie è un mistero, e per il quartiere è “quello che ha visto Maradona”.

Nel cast figurano Ivana Lotito, Francesco Procopio, Yari Gugliucci, Ivan Castiglione, Gianni Ferreri, Maria Bolignano, Francesco Mastandrea, Nicola Bello, Gianni Parisi, Alan De Luca, con la partecipazione di Antonio Milo e Gigi Savoia, con l’amichevole partecipazione di Mimmo Manfredi, e per la prima volta sullo schermo le figlie di Peppe Iodice, Sofia e Gloria.

Ambientato tra Napoli e provincia, “Mi batte il corazon” è prodotto da Alessandro e Andrea Cannavale per Run Film in collaborazione con Gino Sorbillo, 88 Miglia, Pinzimonio Hub, Kosmos Srl, con il supporto di Teatro Troisi e di Napoli Canale 21, con il sostegno di Caffè Toraldo, Cuori di Sfogliatella, Anfra, Dodecà – Gruppo Multicedi, Vulcano Buono, BCC Banca di Credito Cooperativo Napoli, e vede la direzione della fotografia di Emilio Costa, il montaggio di Davide Franco, le musiche originali di Adriano Pennino, i costumi di Martina Picciola e le scene di Pasquale Topo.