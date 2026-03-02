È morto il maestro Vincenzo Canzanella: ha reso celebre la sartoria napoletana nel mondo

Dolore a Napoli per la scomparsa di Vincenzo Canzanella, maestro artigiano e costumista partenopeo che si è spento all’età di 88 anni. Ad annunciarlo è stato il figlio Davide.

Napoli, è morto Vincenzo Canzanella: il celebre costumista

A capo della Canzanella Costumi, poi passata alla guida del figlio, Vincenzo Canzanella ha segnato la storia del cinema e dello spettacolo con i suoi costumi di scena, dando vita ad una delle sartorie più prestigiose del mondo.

I suoi capi sono divenuti protagonisti di commedie, opere teatrali e film, vestendo alcuni dei più grandi attori e personaggi di rilievo: da Eduardo De Filippo a Nino Taranto, passando per Luisa Conte, Vittorio De Sica, Maria Callas.

“Ciao papà. Per chi volesse salutare papà i funerali si terranno domani, 3 marzo, alle ore 12:00, presso la Chiesa degli Artisti in piazza Trieste e Trento, a Napoli” – si legge nella nota diffusa sui social dal figlio, Davide Canzanella.

“Scriviamo questo post con grandissima tristezza. Vincenzo Canzanella non c’è più. L’uomo che ha fatto la storia del costume teatrale e cinematografico di Napoli. Un uomo gentile, umile e sempre disponibile ad accogliere i nostri gruppi. Così lui così i figli. Abbracciamo la famiglia Canzanella in questo momento triste” – è il post di cordoglio di HOTC – Heart of the City – Tour Napoli.

“Ci lascia Vincenzo Canzanella. Grande amcio della mia mamma, ha fatto grande la sartoria teatrale napoletana. Un abbraccio forte ai figli Davide e Luca. Che la tradizione vada avanti con il suo stesso amore” – scrive un amico.