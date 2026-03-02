ULTIM’ORA. Agguato in pieno giorno a Napoli: c’è un morto

Un agguato si sarebbe verificato in queste ultime ore a Napoli, precisamente nel quartiere San Giovanni a Teduccio, stroncando la vita di un uomo, morto durante il trasporto d’urgenza in ospedale.

Napoli, agguato a San Giovanni: c’è un morto

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la sparatoria sarebbe avvenuta poco dopo mezzogiorno in via Sorrento, a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia est di Napoli. Al momento non è stata ancora ricostruita la dinamica dell’accaduto ma, secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di un agguato di stampo camorristico.

L’uomo, forse bersaglio del killer, sarebbe stato raggiunto da una serie di proiettili mentre si trovava in strada, in pieno giorno, sotto lo sguardo incredulo dei passanti. La vittima sarebbe deceduta nel corso del tragitto per raggiungere il più vicino ospedale. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota ma seguiranno aggiornamenti sul caso.