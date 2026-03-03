Maxi operazione anticamorra in corso a Napoli: colpiti clan Contini, Mazzarella e Savarese

A Napoli è in corso una maxi operazione anticamorra che sta interessando alcuni dei clan di spicco dell’intera città, con diversi esponenti finiti in arresto.

Operazione anticamorra a Napoli: arresti

Dalle prime luci dell’alba, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà, presso gli uffici della Procura, alle ore 11:00. Intanto proseguono le indagini sull’agguato avvenuto alla periferia della città, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella tarda mattinata di ieri.

A perdere la vita sarebbe stato un 34enne, freddato con diversi colpi di pistola nei pressi di via Sorrento, a pochi passi da una chiesa e da una scuola. Avrebbe parcheggiato l’auto per poi essere raggiunto dai sicari che lo avrebbero lasciato in fin di vita sul suolo, esplodendo diversi proiettili contro di lui.

Il 34enne non sarebbe morto all’istante ma durante il tragitto verso il più vicino ospedale. Saranno gli investigatori a chiarire con esattezza la dinamica della vicenda, risalendo agli eventuali responsabili.