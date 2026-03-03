Pretende soldi per la droga e picchia mamma e sorella: massacrata con mazza da baseball

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Giugliano in Campania a seguito dell’ennesimo episodio di violenza ai danni della sorella, picchiata con una mazza di baseball.

Arrestato a Giugliano: picchia la sorella con mazza da baseball

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti all’interno dell’appartamento a seguito di una segnalazione per lite in famiglia.

In casa hanno ritrovato la donna, 51 anni, che ha raccontato di essere stata aggredita dal fratello che avrebbe massacrato la vittima tra calci, botte e colpi con una mazza da baseball. I carabinieri si sono messi alla ricerca dell’uomo che poi è stato rintracciato e bloccato nei pressi dell’abitazione.

All’interno dell’appartamento è stata ritrovata la mazza da baseball ma anche una pistola revolver calibro 38 risultata rubata in Francia e un giubbotto antiproiettile. Tutto era nascosto sotto il materasso nella camera da letto del 41enne.

La sorella ha raccontato di essere vittima da anni dei maltrattamenti da parte del fratello che quotidianamente picchiava e aggrediva lei e la loro madre di 73 anni. L’uomo, tossicodipendente, pretendeva ogni giorno denaro per la droga. L’arrestato è stato trasferito in carcere. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.