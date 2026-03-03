Lacrime a Napoli, Emma è morta a 23 anni dopo un malore: studiava Veterinaria

Dolore a Napoli e Grosseto per la scomparsa di Emma Carratelli, la studentessa di 23 anni morta in ospedale a Cordoba, in Spagna, dove era impegnata per il programma Erasmus.

Lacrime a Napoli: la studentessa Emma è morta a 23 anni

Studiava Veterinaria alla Federico II di Napoli, era originaria di Grosseto ma amava tanto Napoli, la sua seconda città, e il prossimo novembre avrebbe compiuto 24 anni. La giovane sarebbe giunta al pronto soccorso a seguito di un malore per poi perdere la vita il giorno dopo, pare a causa di un problema cardiaco.

“Gli studenti e l’intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria apprendono con profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di Medicina Veterinaria, impegnata in un periodo di Erasmus presso l’Università di Cordoba” – si legge nella nota diffusa dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali.

“Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’OVUD. La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori. La potenza della tua determinazione sarà d’esempio per tutti gli studenti. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo”.

“Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Emma Cerretelli, studentessa di Medicina Veterinaria della Federico II, durante il suo Erasmus a Córdoba. Emma aveva scelto di partire, di mettersi in gioco, di studiare e aprirsi al mondo con coraggio e curiosità. Aveva fatto suo lo spirito dell’Erasmus: incontro, dialogo, condivisione. In quella scelta c’erano il suo entusiasmo, la sua determinazione, il suo amore per il futuro. Alla sua famiglia, all’Università di Napoli, ai compagni e a tutti coloro che le hanno voluto bene rivolgo il mio pensiero e il mio abbraccio più affettuoso” – è il cordoglio del ministro Anna Maria Bernini.