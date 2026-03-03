De Martino: “Commosso dallo sguardo paterno di Carlo. Sanremo? Con me una nuova pagina”

In diretta al TG1, il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, ha parlato delle sue emozioni, dichiarando di essere già al lavoro per la prossima edizione.

Stefano De Martino al Festival di Sanremo: “Sono commosso”

Sul momento dell’annuncio ufficiale, dato in diretta dall’Ariston da Carlo Conti, ha commentato: “Mi sono commosso, l’emozione mi ha preso anche in maniera un po’ inaspettata. Quando Carlo mi si è avvicinato, un po’ il suo sguardo quasi paterno e un po’ l’affetto dell’Ariston, mi hanno preso un po’ alla sprovvista. Colgo l’occasione per ringraziare la Rai ma soprattutto Carlo perchè questo gesto di generosità è un ricordo che porterò per sempre nel cuore con affetto e parla molto del professionista e della persona eccezionale che è”.

Quanto alla prossima edizione del Festival ha detto: “Sto iniziando a pedalare. Questa è la fase più interessante che è quella di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano del Festival di Sanremo ed è interessantissimo perché in questi 76 anni c’è proprio uno spaccato d’Italia. E’ bello vedere tutte le varie interpretazioni e tutti i cambiamenti che ha subito negli anni. Penso che per scrivere una nuova pagina, che è quello che spero di fare, bisogna conoscere anche tutte le precedenti. Una bella responsabilità che prendo con entusiasmo e molta energia. Questa è la fase iniziale dove si prepara il terreno, si prendono le prime decisioni almeno sulle cose che hanno una gestazione più lunga”.

Orgoglio anche per il vincitore, Sal Da Vinci, con il brano Per sempre sì che diventerà il nuovo tormentone di Affari Tuoi: “Ma come possiamo noi di Affari Tuoi, che siamo ormai la playlist degli italiani tutte le sere, non portare Per sempre sì. Abbiamo inserito quasi tutti i brani del festival, Sal è entrato di diritto a far parte della nostra playlist e tra un po’ faremo anche la coreografia. Diventerà il nuovo balletto di Affari Tuoi”.

Infine sul suo Festival: “Appena ho qualcosa da dire, passo al TG1. Ci vorrà un po’ di tempo ma è una promessa”.