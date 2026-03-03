Giornalista del Nord: “Sal Da Vinci? Che fastidio. Canzone napoletana peggio della peste”

Se quasi la totalità degli spettatori, dentro e fuori l’Ariston, ha apprezzato la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026, c’è qualcuno che ha invece aspramente criticato il cantante, come nel caso della giornalista piemontese che ha firmato un articolo apparso su La Stampa. A portare l’attenzione su quanto scritto è stato Angelo Forgione.

Giornalista contro la vittoria di Sal Da Vinci: “Che fastidio”

“Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?” – è il titolo dell’articolo in questione che riprende ironicamente il titolo della canzone di Ditonellapiaga, tra in big in gara e terza classificata, per esprimere il disappunto della giornalista, Paola Italiano, sul trionfo dell’artista partenopeo.

Una opinione sfavorevole la sua che, tuttavia, non riguarda soltanto il cantante e il brano vincitore della kermesse ma, più in generale, la canzone napoletana. Nel testo si legge infatti: “In questi ultimi cinquant’anni, alla musica popolare italiana, ha fatto più male la canzone napoletana che la peste nel Trecento”.

Parole forti e che sembrano del tutto ignorare la tradizione canora partenopea che ha reso non solo Napoli ma l’Italia intera famosa in tutto il mondo. Lo stesso trionfo di Sal Da Vinci ne è un emblema: la sua canzone fin da subito è stata la più ascoltata, cantata e ballata da tutti ed a fare la differenza per il rush finale non è stato il televoto dei napoletani, come erroneamente si pensa, bensì il voto della sala stampa. Per il televoto, infatti, avrebbe dovuto vincere Sayf.

“E’ evidente che la Italiano non conosca cosa sia la canzone napoletana e non sappia che quella di Sal Da Vinci era una delle tante espressioni di una scena musicale partenopea assai complessa e caleidoscopica. Stia tranquilla signora Italiano, lei non è matta, è semplicemente ignorante, e si sa che dall’ignoranza nasce il razzismo” – ha commentato Angelo Forgione.