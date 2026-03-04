Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

L’ultimo saluto al piccolo Domenico: oggi i funerali del bambino di 2 anni morto al Monaldi

Mar 04, 2026 - Veronica Ronza

Il piccolo Domenico morto dopo il trapianto fallito

Si terranno nel pomeriggio di oggi, 4 marzo, a Nola, i funerali del piccolo Domenico, il bambino morto a soli 2 anni a seguito di un trapianto fallito all’ospedale Monaldi di Napoli.

Funerali Domenico a Nola: il bambino del trapianto fallito

La salma, da Napoli, giungerà al Duomo di Nola alle ore 11:00. Il rito funebre avrà inizio alle ore 15:00 e proseguirà per il cimitero di Nola. In contemporanea sarà celebrata una Santa Messa presso l’ospedale Monaldi, in memoria del piccolo paziente.

“Con questo momento di raccoglimento e preghiera, l’intera comunità dell’Azienda Ospedaliera dei Colli desidera stringersi con rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, condividendo un lutto che ha profondamente colpito operatori sanitari, professionisti e personale tutto – si legge nella nota diffusa dall’Azienda Ospedaliera dei Colli.

“La scelta di celebrare la funzione nello stesso orario delle esequie nasce dalla volontà di essere vicini alla famiglia nella preghiera. L’iniziativa vuole anche lanciare un segnale di unità e responsabilità: nel rispetto del dolore dei familiari e della comunità, l’Azienda rinnova la fiducia nel lavoro degli organi competenti e ribadisce l’auspicio che si possa fare piena e tempestiva chiarezza su quanto accaduto“.

Intanto proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Pare ormai assodato che il cuore sia stato danneggiato durante il trasporto a causa dell’utilizzo di ghiaccio secco, al posto di quello normale, che avrebbe completamente ghiacciato l’organo, spingendo i sanitari a tentare di scongelarlo direttamente in sala operatoria, utilizzando acqua calda.

Tag
funeraleNolaOspedale Monaldi
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre