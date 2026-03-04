Trema il Sud Italia, 3 scosse di terremoto: la più forte di magnitudo 4.5

Trema il Sud Italia con alcune scosse di terremoto registrate nella mattinata di oggi, 4 marzo, in provincia di Catania.

Scosse di terremoto in Sicilia: magnitudo 4.5 a Catania

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato una prima scossa alle ore 5:12 sulla costa siciliana Nord-Orientale (Messina), seguita da altri due eventi sismici che si sono susseguiti alle ore 7:05 e alle 7:58: rispettivamente di magnitudo 4.5 e 2.7.

Al momento non si registrano danni a cose o persone. Le scosse sarebbero state chiaramente avvertite dalla popolazione, in particolare quella di magnitudo 4.5. L’epicento è a Ragalna, in provincia di Catania, nelle vicinanze dell’Etna.

Il terremoto sarebbe stato percepito, in particolare, oltre a Ragalna, nei Comuni di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Adrano, Belpasso, Paternò e Nicolosi.