METEO/ Arriva il Vortice Iberico, piogge al Sud poi esplode la primavera: da quando

L’altra pressione di questi ultimi giorni, stando alle previsioni meteo, sarà soppiantata almeno per il weekend dall’arrivo di un Vortice Iberico che colpirà soprattutto il Sud, dando il via ad una nuova fase di piogge.

Meteo/ Arriva il Vortice Iberico, piogge al Sud: da quando

Secondo le stime de Il Meteo, la giornata di giovedì 5 marzo trascorrerà all’insegna della stabilità, tra sprazzi di sole e poche nubi sparse, con l’alta pressione in rinforzo e un clima decisamente gradevole per il periodo. Tra il pomeriggio e la serata, tuttavia, soprattutto in Sardegna, si assisterà ad un aumento della nuvolosità.

Sarà il preludio ad un venerdì 6 marzo che darà il via ad una marcata instabilità atmosferica, con l’ascesa di un Vortice Iberico che sfiorerà l’Italia. La perturbazione colpirà in particolare le Isole Maggiori, soprattutto la Sardegna, dove si susseguiranno piogge e temporali anche abbastanza forti.

Un quadro a tratti instabile interesserà anche altre Regioni, dalle aree pianeggianti del Nord ad alcuni tratti costieri del Centro e del Sud. Si tratterà, tuttavia, di una breve parentesi di maltempo in quanto si prevede già il ritorno dell’anticiclone che regalerà un anticipo di primavera. Vista la distanza temporale si attendono, tuttavia, ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.