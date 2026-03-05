Il piccolo Domenico ora è diventato una stella del cielo: registrato un astro con il suo nome

Il piccolo Domenico, il bambino di 2 anni morto al Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto fallito, diventa una stella: è stato registrato un astro che porta il suo nome.

Domenico Caliendo: bambino morto dopo il trapianto è una stella

Lo street artist milanese Luca Zak Coia ha comunicato al deputato Francesco Emilio Borrelli di aver intitolato una stella al bambino deceduto pochi giorni fa. La stella, con le coordinate 15 41 44.6 26 17 44.3, è stata registrata dall’artista nell’International Space Registry lo scorso 21 febbraio, con il nome di “Domenico Caliendo”.

L’astro potrà essere ricercato attraverso l’app Universe Star Finder 3D, planetario ufficiale dell’International Space Registry. “Inserendo il numero di registrazione della stella, IS55-47666-792IT, sarà come ritrovare Domenico nel cielo ogni volta” – ha spiegato lo street artist.

“Quella dello street artist Luca Zak Coia è una splendida iniziativa perché ci dimostrano quanto tutta l’Italia si sia stretta attorno alla vicenda del piccolo Domenico e della sua famiglia. La sua stella continuerà a guidarci nella richiesta di giustizia e verità su quanto è accaduto” – ha commentato Borrelli al quale sono state inviate le coordinate per individuarla sull’app e il certificato di registrazione.

Intanto si sono conclusi nel pomeriggio di ieri i funerali del bambino, che si sono tenuti presso la Cattedrale di Nola. In tanti sono accorsi sul posto per dare l’ultimo saluto al piccolo, mostrando vicinanza e affetto ai familiari. Presenti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la premier Giorgia Meloni. Non è passato inosservato nemmeno l’arrivo di Mazzocchi, calciatore della SSC Napoli, giunto alla cerimonia in rappresentanza dell’intera squadra.